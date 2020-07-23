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СМИ: Mitsubishi прекратит производство внедорожника Pajero 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Mitsubishi прекратит производство Pajero
Фото: РИА Новости
Японский концерн Mitsubishi Motors намерен в 2021 году прекратить производство своего полноразмерного внедорожника Pajero, который стал одной из моделей марки, принесшей ей мировую известность. Об этом сообщила в четверг газета Nikkei.
По ее сведениям, компания в настоящее время прорабатывает план закрытия дочернего предприятия Pajero Manufacturing в префектуре Гифу в течение трех лет. Помимо Pajero, там производятся кроссовер Outlander и минивэн Delica. В год предприятие выпускает порядка 63 тыс. автомобилей, что составляет 10% общих мощностей концерна.
Производство Pajero для японского рынка прекратилось в 2019 году и сейчас оно продолжается только для экспортных целей. Тем не менее спрос на модель снижается, и в Mitsubishi Motors решили окончательно прекратить выпуск внедорожника с целью оптимизации. После закрытия завода в Гифу сборка Outlander и Delica будет осуществляться на других предприятиях компании.
Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в 1981 году и на следующий год начал сходить с конвейера. Изначально компания выпускала модель в трехдверном кузове, однако уже в 1983 году представила удлиненную пятидверную версию. Первые два поколения внедорожника были рамными, а начиная с третьего (начало производства в 1999 году — прим. ТАСС) Pajero был с несущим кузовом и интегрированной в него рамой.
Всего за время производства модели в мире было продано более 3,2 млн экземпляров. Внедорожник также получил известность и в автоспорте: пилоты на Pajero 12 раз завоевывали главный трофей ралли "Дакар".
Компания Mitsubishi Motors в 2016 году вошла в альянс Nissan-Renault. Перед ней была поставлена цель увеличить продажи на мировом рынке, однако какого-либо ощутимого прогресса добиться не удалось. Сейчас концерн, по данным "Никкэй", готовится принять новый среднесрочный план развития, предполагающий сокращение расходов и производственных издержек на $935 млн
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Mitsubishi , Mitsubishi Motors , ИТАР-ТАСС
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