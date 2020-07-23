Mitsubishi прекратит производство Pajero

Японский концерн Mitsubishi Motors намерен в 2021 году прекратить производство своего полноразмерного внедорожника Pajero, который стал одной из моделей марки, принесшей ей мировую известность. Об этом сообщила в четверг газета Nikkei.

По ее сведениям, компания в настоящее время прорабатывает план закрытия дочернего предприятия Pajero Manufacturing в префектуре Гифу в течение трех лет. Помимо Pajero, там производятся кроссовер Outlander и минивэн Delica. В год предприятие выпускает порядка 63 тыс. автомобилей, что составляет 10% общих мощностей концерна.

Производство Pajero для японского рынка прекратилось в 2019 году и сейчас оно продолжается только для экспортных целей. Тем не менее спрос на модель снижается, и в Mitsubishi Motors решили окончательно прекратить выпуск внедорожника с целью оптимизации. После закрытия завода в Гифу сборка Outlander и Delica будет осуществляться на других предприятиях компании.

Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в 1981 году и на следующий год начал сходить с конвейера. Изначально компания выпускала модель в трехдверном кузове, однако уже в 1983 году представила удлиненную пятидверную версию. Первые два поколения внедорожника были рамными, а начиная с третьего (начало производства в 1999 году — прим. ТАСС) Pajero был с несущим кузовом и интегрированной в него рамой.

Всего за время производства модели в мире было продано более 3,2 млн экземпляров. Внедорожник также получил известность и в автоспорте: пилоты на Pajero 12 раз завоевывали главный трофей ралли "Дакар".

Компания Mitsubishi Motors в 2016 году вошла в альянс Nissan-Renault. Перед ней была поставлена цель увеличить продажи на мировом рынке, однако какого-либо ощутимого прогресса добиться не удалось. Сейчас концерн, по данным "Никкэй", готовится принять новый среднесрочный план развития, предполагающий сокращение расходов и производственных издержек на $935 млн