Чистая прибыль Hyundai Motor за II квартал упала в 2,6 раза 

Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам второго квартала составила 377,27 миллиарда вон (315,1 миллиона долларов), что в 2,6 раза ниже показателя годичной давности, следует из отчетности компании.

Выручка за квартал составила 21,859 триллиона вон (18,2 миллиарда долларов), что на 18,9% ниже показателя за апрель-июнь в прошлом году. Операционная прибыль в годовом выражении упала на 52%, до 590,32 миллиарда вон (492,8 миллиона долларов).

При этом показатели компании превзошли ожидания аналитиков, которые ждали чистую прибыль на уровне около 205 миллионов долларов, а выручку — на отметке 17,6 миллиарда долларов. Акции компании по итогам торгов в Южной Кореи подорожали на 5,06%.

По итогам второго квартал компания продала 1,436 миллиона машин, что на 34,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.