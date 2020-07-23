Mitsubishi готовит пять новинок 

Компания Mitsubishi анонсировала появление пяти новинок на североамериканском рынке. До конца этого года обновятся гибридный Outlander PHEV и компактный Mirage, следом модернизации подвергнут Outlander Sport (он же ASX на других рынках). На первый квартал 2021 года запланирована премьера рестайлингового Eclipse Cross, а во втором квартале представят Outlander четвёртого поколения.

Гибридному Outlander PHEV, малолитражке Mirage и Outlander Sport обещаны изменения в дизайне и небольшие доработки, в то время как для Eclipse Cross грядущий рестайлинг станет первым. Кроссовер, который в том числе продаётся на россисйком рынке, дебютировал в 2017 году. Актуальная версия модели в России комплектуется полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 150 сил в паре с CVT и стоит от 1,97 миллиона до 2,3 миллиона рублей.

Что же касается Outlander нового поколения, то внешность модели доработают в стиле концепт-кара Engelberg Tourer 2019 года, она увеличится в размерах и получит широкий набор оборудования. В Mitsubishi заявляют, что после смены поколения Outlander станет самой богато оснащённой моделью в американской линейке.

В июле 2020 года шпионы сфотографировали новый Outlander во время тестов в Японии. У тестового прототипа заметили длинные задние фонари и крупный спойлер над задним стеклом. В основу новинки легла платформа CMF-С/D — на ней же построен дебютировавший недавно в США Rogue (на других рынках — X-Trail). Силовую установку Outlander также позаимствует у Rogue — 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 181 лошадиная сила, который работает в тандеме с вариатором.

На российском рынке нынешняя версия Outlander продаётся с 2015 года. Кроссовер можно купить с одним из трёх бензиновых двигателей мощностью 146, 167 и 230 лошадиных сил. Топовый агрегат сочетается с шестидиапазонным автоматом, остальные работают в паре с вариатором. Стоимость Outlander варьируется от 1,7 до 2,6 миллиона рублей.