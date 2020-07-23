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Въезд в центр Петербурга может стать платным 

Павел Тиунов 2 часа назад
Въезд в центр Петербурга может стать платным
Фото: Рамблер
Руководство Санкт-Петербурга не отказывается от идеи сделать платным въезд в центр города на личном автотранспорте, заявил член петербургского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Степичев. По его словам, в планах городских властей вообще освободит центральные улицы от любого движения, сообщает издание «78.ru».
Заявление чиновника прозвучало на вебинаре «Транспорт и туризм. Едем в отпуск». Степичев подчеркнул, что в настоящее время обсуждается вопрос о платном въезде в центр Петербурга. При этом главные улицы города могут стать полностью пешеходными уже в ближайшем будущем.
Говоря о приоритетах в сфере модернизации дорожной инфраструктуры, Степичев подчеркнул, что разрабатываются схемы увеличения числа пешеходных зон и участков для проезда общественного транспорта. При этом, по его словам, увеличения протяженности и пересмотра проектирования велодорожек пока ждать не стоит, поскольку «ресурс города ограничен».
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин исключил введение платного въезда в Москву, вопреки своим предыдущим заявлениям в августе 2018 года. Градоначальник отметил, что московские парковки, в том числе платные, переполнены, но введение платы за въезд в город не планируется.
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Автоновости , Сергей Собянин
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