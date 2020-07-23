Въезд в центр Петербурга может стать платным 

Руководство Санкт-Петербурга не отказывается от идеи сделать платным въезд в центр города на личном автотранспорте, заявил член петербургского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Степичев. По его словам, в планах городских властей вообще освободит центральные улицы от любого движения, сообщает издание «78.ru».

Заявление чиновника прозвучало на вебинаре «Транспорт и туризм. Едем в отпуск». Степичев подчеркнул, что в настоящее время обсуждается вопрос о платном въезде в центр Петербурга. При этом главные улицы города могут стать полностью пешеходными уже в ближайшем будущем.

Говоря о приоритетах в сфере модернизации дорожной инфраструктуры, Степичев подчеркнул, что разрабатываются схемы увеличения числа пешеходных зон и участков для проезда общественного транспорта. При этом, по его словам, увеличения протяженности и пересмотра проектирования велодорожек пока ждать не стоит, поскольку «ресурс города ограничен».