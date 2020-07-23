В России снизилось количество «зайцев» на платных дорогах 

Количество неоплаченных проездов по участкам платных трасс в России за полтора года снизилось почти в 30 раз, и в мае-июне доля "зайцев" составила 0,33% в общем количестве проездов, говорится в сообщении госкомпании "Автодор", управляющей платными дорогами в стране.

"За полтора года почти в тридцать раз снизилось количество неоплаченных проездов по платным участкам госкомпании "Автодор". Доля неплательщиков на трассах госкомпании в мае-июне этого года составила 0,33% в месяц", — сообщает госкомпания.

Отмечается, что еще в начале 2019 года, до введения специальных мер по предотвращению неоплаченных проездов, доля таких нарушений составляла почти 10% от общей интенсивности в месяц, но после установки на всех пунктах взимания платы жестких шлагбаумов и системы фото— и видеофиксации к концу лета прошлого года их количество снизилось до 4%.

"Для предотвращения попыток проскочить за впереди идущим автомобилем, "Автодор" заменил все "мягкие" шлагбаумы на металлические стрелы и установил комплексы "Фотофиниш", которые фиксируют нарушения и проезды на красный сигнал светофора. Если водитель сознательно нарушает ПДД, его штрафуют на одну тысячу рублей, а за повторное такое нарушение в течение года — на пять тысяч рублей", — поясняет госкомпания.