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Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
Фото: Прайм
Французский концерн Renault опроверг сообщения о том, что компания переносит сроки запуска модели Renault Duster в России.
Как сообщили "За рулем" в пресс-службе бренда, работы по обновлению данной модели идут по графику и никаких отмен или корректировок в планах не значится.
Ранее появились сообщения о том, что компания в России передвинула на более поздний срок старт производства кроссовера Duster на территории РФ.
Поясняется, что все работы по обновлению машины идут по графику и сейчас никаких нововведений о переносе сроков в планах производителя не значится.
При этом точная дата появления нового кроссовера Duster не называется, а об августе как о месяце, в который начнется локализация выпуска, больше разговоров нет.
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Автоновости , Renault Duster , Renault
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