Названы самые востребованные автомобили в России 

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Специалисты перечислили модели авто, которые являются самыми востребованными в нашей стране в настоящее время.

Эксперты отметили, что во время кризиса меньше всего пострадало производство отечественных машин, пишет «Экономика сегодня». Так, большой популярностью среди россиян пользуются автомобили УАЗ . Как отмечают специалисты, это будет продолжаться до тех пор, пока все дороги в стране не станут как в Швейцарии.

Кроме того устойчивые позиции сейчас занимает Renault-Nissan-Mitsubishi-Lada. В России предприятие держит около 20 процентов рынка.