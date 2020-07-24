Названы самые востребованные автомобили в России 

Специалисты перечислили модели авто, которые являются самыми востребованными в нашей стране в настоящее время.
Эксперты отметили, что во время кризиса меньше всего пострадало производство отечественных машин, пишет «Экономика сегодня». Так, большой популярностью среди россиян пользуются автомобили УАЗ. Как отмечают специалисты, это будет продолжаться до тех пор, пока все дороги в стране не станут как в Швейцарии.
Кроме того устойчивые позиции сейчас занимает Renault-Nissan-Mitsubishi-Lada. В России предприятие держит около 20 процентов рынка.