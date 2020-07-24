Москвичка нарушила ПДД на миллион рублей

Сотрудники ДПС задержали москвичку, за которой числилось более тысячи нарушений правил дорожного движения на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«В Новой Москве сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль Mazda под управлением 35-летней местной жительницы. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции, за ней числятся 1 076 нарушений правил дорожного движения на общую сумму более 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

В отношении нарушительницы составлены 113 протоколов об уклонении от исполнения административного наказания. Машину изъяли и передали представителям службы судебных приставов.

Материалы дела переданы в суд, который должен принять решение о привлечении москвички к ответственности.

Как ранее писал «Рамблер», по итогам 2019 года российские водители получили более 142 миллионов штрафов. Это на 14 миллионов больше, чем в 2018-м. Больше всего нарушителей было выявлено в столичном регионе, Свердловской областях, Татарстане и Краснодарском крае. Чаще всего они превышали скорость, игнорировали дорожные знаки и проезжали на красный сигнал светофора.