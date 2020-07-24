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Москвичку оштрафовали за нарушение ПДД на 1 млн рублей 

Вероника Полынина и ещё 8 2 часа назад
Москвичка нарушила ПДД на миллион рублей
Фото: РИА Новости
Сотрудники ДПС задержали москвичку, за которой числилось более тысячи нарушений правил дорожного движения на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
«В Новой Москве сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль Mazda под управлением 35-летней местной жительницы. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции, за ней числятся 1 076 нарушений правил дорожного движения на общую сумму более 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.
В отношении нарушительницы составлены 113 протоколов об уклонении от исполнения административного наказания. Машину изъяли и передали представителям службы судебных приставов.
Материалы дела переданы в суд, который должен принять решение о привлечении москвички к ответственности.
Как ранее писал «Рамблер», по итогам 2019 года российские водители получили более 142 миллионов штрафов. Это на 14 миллионов больше, чем в 2018-м. Больше всего нарушителей было выявлено в столичном регионе, Свердловской областях, Татарстане и Краснодарском крае. Чаще всего они превышали скорость, игнорировали дорожные знаки и проезжали на красный сигнал светофора.
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Автоновости , Mazda , ГИБДД
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