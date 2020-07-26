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Audi разрабатывает электромобиль-аккумулятор энергии для дома 

Мир24 и ещё 1 2 часа назад
Audi научит электромобили делиться энергией
Фото: «Мир 24» / Максим Кулачков (МТРК «Мир»)
Компания Audi и Hager Group работают над проектом двунаправленной технологии зарядки Vehicle to Home (V2H), которая позволит аккумулировать неизрасходованную электромобилем энергию и направлять ее в дом для обеспечения ею электроприборов. Это будет снижать затраты на электроэнергию, так как заряжаться аккумулятор авто будет ночью, когда цена электроэнергии ниже.
Так Audi намерена реализовать обязательства по Парижскому климатическому соглашению, чтобы способствовать снижению выбросов CO2 и сделать свой автопарк к 2050 году максимально экологичным. Для этого компания выпустит около 20 полностью электрических моделей к 2025 году и разработает систему накопления и грамотного расходования энергии.
В первой половине 2020 года возобновляемые источники энергии впервые составили более 50% немецкой системы энергетики. Но осталась нерешенная проблема: выработка электроэнергии возобновляемыми источниками не всегда постоянна, а в солнечные дни и в фазы с сильным ветром часто не хватает мощностей для хранения полученной энергии.
«Электроразработки сближают автомобильную промышленность и энергетический сектор. Аккумулятор Audi e-tron сможет самостоятельно обеспечивать энергией дом на одну семью в течение примерно одной недели. Забегая вперед, скажу, что мы хотим сделать этот механизм доступным, чтобы электромобиль стал энергогенератором на колесах», — приводит пресс-служба компании слова технического руководителя проекта по двунаправленной зарядке Мартина Дема.
Разработчики намерены сделать батарею электромобиля способной поставлять энергию в дом как децентрализованный накопитель. В качестве дальнейшего этапа развития проекта — добиться полной энергетической автономности, безопасности и стабильного снабжения электроэнергией дома в случае отключения центрального электричества.
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Автоновости , Audi
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