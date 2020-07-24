Китайский бренд показал конкурента Jeep Wrangler

На автосалоне в Чэнду дебютировал долгожданный внедорожник Tank 300 от премиальной марки Wey концерна Creat Wall Motor. Среди его главных соперников — американские Ford Bronco и Jeep Wrangler.

Инсайдерская информация о технических особенностях новинки, которая утекла в интернет накануне премьеры, оказалась точной. "Китаец" длиной 4,5 метра унаследовал рамное шасси внедорожника Haval H9 с передней независимой подвеской и балкой моста сзади. Система полного привода с блокируемой муфтой отбора тяги на переднюю ось, блокировками межколесных дифференциалов, понижающей передачей и системой выбора режимов движения для разных типов покрытия.

По предварительным сведениям, внедорожник оснащен 2,0-литровой "турбочетверкой" мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Силовой агрегат перешел от H9, но более подробные данные будут известны позже — на мотор-шоу привезли предсерийный образец.

Выглядит Wey Tank 300 олдскульно, хотя прямого цитирования стилистических особенностей главных конкурентов у него нет. Салон оформлен интересно — передняя панель запоминающегося дизайна украшена монитором мультимедийной системы, объединенным с цифровым щитком приборов, и круглыми дефлекторами воздуховодов.

Товарный внедорожник покажут ближе к концу года. В перспективе гамму Wey, состоящую из кроссоверов, дополнят еще два оффроудера, включая модель длиной 5 метров.