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Китайский бренд Wey показал конкурента Jeep Wrangler 

Авторамблер 3 часа назад
Китайский бренд показал конкурента Jeep Wrangler
Фото: Авторамблер
На автосалоне в Чэнду дебютировал долгожданный внедорожник Tank 300 от премиальной марки Wey концерна Creat Wall Motor. Среди его главных соперников — американские Ford Bronco и Jeep Wrangler.
Инсайдерская информация о технических особенностях новинки, которая утекла в интернет накануне премьеры, оказалась точной. "Китаец" длиной 4,5 метра унаследовал рамное шасси внедорожника Haval H9 с передней независимой подвеской и балкой моста сзади. Система полного привода с блокируемой муфтой отбора тяги на переднюю ось, блокировками межколесных дифференциалов, понижающей передачей и системой выбора режимов движения для разных типов покрытия.
По предварительным сведениям, внедорожник оснащен 2,0-литровой "турбочетверкой" мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Силовой агрегат перешел от H9, но более подробные данные будут известны позже — на мотор-шоу привезли предсерийный образец.
Выглядит Wey Tank 300 олдскульно, хотя прямого цитирования стилистических особенностей главных конкурентов у него нет. Салон оформлен интересно — передняя панель запоминающегося дизайна украшена монитором мультимедийной системы, объединенным с цифровым щитком приборов, и круглыми дефлекторами воздуховодов.
Товарный внедорожник покажут ближе к концу года. В перспективе гамму Wey, состоящую из кроссоверов, дополнят еще два оффроудера, включая модель длиной 5 метров.
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Комментарии 1
Автоновости , Jeep , Jeep Wrangler , Ford Bronco , Ford
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