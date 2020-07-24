Toyota устанавливает новый стандарт безопасности продаж

«Автомобили продают люди» – это правило получило своё подтверждение во время кризиса, связанного с коронавирусом. Весь апрель и май дилерские центры из-за режима самоизоляции проработали в дистанционном формате. И это привело к тому, что рынок новых автомобилей в апреле рухнул более чем на 72% по сравнению с аналогичным периодом в 2019, а по итогам полугодия продажи упали на 23,3%, о чем свидетельствует отчет Ассоциации европейского бизнеса (AEB).

Фото: Toyota Toyota

Но с июня дилеры возобновили работу в полноценном режиме. Чтобы узнать, как дилеры продают автомобили в условиях всеобщего страха перед вирусом, какие меры безопасности они предпринимают и какие новые сервисы готовы предложить, мы отправились в шоурум Toyota

Для компании безопасность имеет высший приоритет, поэтому меры предосторожности начинают действовать еще до того, как автомобиль приезжает в автосалон. Все процессы на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, где производятся бестселлеры Toyota Camry и RAV4, были перестроены согласно требованиям Роспотребнадзора . Сотрудники проходят ежедневный контроль самочувствия с измерением температуры, им предоставляется комплект средств индивидуальной защиты и – это нововведение придумано в Тойота – даже специальное устройство для бесконтактного открытия дверей. Рассадка в столовой теперь осуществляется по одному, и даже в корпоративных автобусах сидеть можно через ряд и наискосок друг от друга. Похожие меры действуют для сотрудников логистических предприятий, обеспечивающих доставку автомобилей дилерам. Все автовозы и офисные помещения проходят регулярную обработку антивирусным составом, а водителям вода в рейс выдается в одноразовых бутылках. Поэтому вероятность того, что до перевозимых машин дотронется носитель вируса и машины смогут представлять какую-либо угрозу для покупателей, ничтожно мала.

Для дилеров компании разработан новый регламент, включающие безопасный процесс продаж и правила поведения сотрудников. На входе всех посетителей ждет дистанционное измерение температуры и комплект средств индивидуальной защиты на случай, если потенциальный клиент окажется без своей маски или перчаток. Все сотрудники центра проходят ежедневный медицинский контроль и соблюдают новые правила, главное из которых – дистанцирование. Это требование существенно изменило формат взаимодействия продавца и покупателя. Теперь между ними не только обязательные 1,5 метра, но и гораздо больше личного пространства. В выставленных в шоуруме автомобилях покупатели могут находиться строго по одному – за счет этого у них появляется больше возможностей побыть с машиной наедине, получше рассмотреть материалы отделки, ощутить свои эмоции и сформулировать возникающие вопросы.

В помещениях дилерских центров выполнено зонирование, возле рабочих мест менеджеров установлены специальные защитные экраны. А все поверхности, к которым часто прикасаются, постоянно проходят дезинфекцию. Даже канцтовары используются только один раз, а потом подвергаются специальной обработке. Помещения регулярно проветриваются, а для дополнительной уверенности используются специальные обеззараживающие воздух устройства. Во всех выставленных автомобилях используются одноразовые чехлы на сиденьях, руле и рычаге трансмиссии. Для того, чтобы все дилеры соблюдали меры, рекомендованные Роспотребнадзором, компания Тойота подписала с партнерами специальный меморандум, который обязывает все 110 дилеров делать все возможное, чтобы свести риски распространения инфекции к минимуму.

Впрочем, теперь покупатели проводят в дилерском центре гораздо меньше времени, чем раньше. И причина в том, что на сайте Toyota и ее дилеров теперь можно выбрать и забронировать автомобиль онлайн – и сделать это всего за час.

В первую очередь можно самостоятельно определиться с нужной моделью и найти ее в базе всех автомобилей Toyota в наличии. В ней видно, какие машины есть в вашем городе или в соседних, какие машины находятся в пути, а какие доступны к заказу. По статистике, удобный инструментарий позволяет покупателю тратить на выбор автомобиля в среднем 2 минуты и 13 секунд, при этом оставаясь дома и не подвергая себя риску.

Онлайн-инструменты позволяют забронировать за собой выбранную модель, не выходя из дома. Благодаря дружелюбному и понятному интерфейсу вся процедура оформления предоплаты, включая изучение всех условий, в среднем занимает чуть более шести минут, а бронь гарантирует приобретение автомобиля в нужном цвете и комплектации даже в условиях высокого спроса. Количество дилеров Тойота, оказывающих услугу бронирования, постоянно растет и на данный момент ее предоставляют уже 35 дилерских предприятий.

Если клиент принимает решение приобрести автомобиль в кредит, он может оформить заявку на кредит и получить одобрение онлайн. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте toyota.ru или через сервис «Госуслуги», используя возможность автоматической интеграции клиентских данных и распознавания подтверждающих документов, что значительно сокращает время подготовки. Благодаря использованию цифровых инструментов среднее время заполнения документов составляет всего 27 минут, а на одобрение кредита уходит от 1 часа до двух дней.

Ряд дилеров бренда также предоставляет возможность полностью оплатить выбранный автомобиль онлайн. Нужно только посетить дилера для подписания договора, а затем он пришлет счет по электронной почте. Количество таких дилеров постоянно растет, и до конца года возможность онлайн-оплаты появится у 80% дилерской сети Toyota.

До конца июля на автомобили бренда действуют несколько специальных предложений: для популярных кроссоверов Toyota RAV4 и Toyota C-HR первоначальный взнос по кредиту снижен с 20% до 10% и действует низкая ставка 4% при оформлении кредита в АО «Тойота Банк» на 12 месяцев. Также низкая ставка действует на модель Toyota Camry. Модель Toyota Alphard можно купить со скидкой в 250 000 рублей, а спорткар Toyota Supra – 600 000 рублей. На автомобили всего модельного ряда можно получить выгоду на покупку нового автомобиля до 200 000 рублей при сдаче старой машины в трейд-ин. Также действуют скидки до 14,3% при покупке в лизинг легендарных внедорожников Toyota Land Cruiser, что поможет сэкономить при обновлении корпоративного автопарка.