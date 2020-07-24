Tesla готовит две загадочные новинки 

В ходе отчетной конференции, посвященной результатам Tesla во втором квартале 2020 года, Илон Маск подтвердил, что компания разрабатывает два новых электрокара — «компактный автомобиль» и «электромобиль повышенной вместимости».

Уже известно, что на Gigafactory 3 в Китае ведется разработка новой глобальной модели. В ходе церемонии, давшей старт производству седана Model 3, Маск заявил, что новый автомобиль будет представлять собой «нечто радикальное как Cybertruck — то, чего никто не ожидает». Позже в Сети появился дизайнерский эскиз новинки, похожей на компактную версию Model Y.

Эскиз Tesla, разрабатываемой в Китае

Что касается второй модели, то ею может стать 12-местный фургон, который будет курсировать по подземным тоннелям The Boring Company. По задумке Маска, такие автомобили смогут стать достойной альтернативной традиционному общественному транспорту и перевозить до 1,2 тысячи пассажиров в день, а в год — более 10 миллионов.

Когда в линейке Tesla появятся новые модели, пока неизвестно. Вероятно, их не стоит ждать раньше 2022 года: в следующем году компания будет занята выводом на рынок Cybertruck, производство которого наладят на новом предприятии в Техасе.

В ближайших планах Tesla значится и долгоиграющий проект Tesla Semi. Электрический грузовик дебютировал в 2017 году, но до сих пор не встал на конвейер. Старт производства откладывался уже дважды: минувшей весной стало известно, что серийная сборка беспилотной модели начнется только в 2021 году.

Источник: Electrek