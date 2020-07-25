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Специалисты посоветовали, как отличить битое авто при покупке 

Car.ru 1 час назад
Специалисты раскрыли, как отличить битое авто при покупке
Фото: Car.ru
Большое количество автомобилей в течение нескольких лет эксплуатации попадают в различные ДТП. Многие из столкновений вредят только внешнему виду машины и никак не влияют на эксплуатационные характеристики. Специалисты рассказали, как определить, что машина была в серьезной аварии.
Первым этапом должна стать оценка блеска лакокрасочного покрытия — для этого стоит посмотреть на автомобиль с некоторого расстояния. Годы езды по дорогам оставляют свой след в виде мелких царапин, и краска заметно тускнеет. Новый блеск деталей дает повод думать, что их недавно красили.
Далее следует оценить зазоры между кузовными элементами. Если какая-то крупная деталь установлена неровно, то не исключено, что кузов автомобиля подвергся серьезному удару.
Car.ru
Отдельного внимания заслуживают передние покрышки. После сильной аварии часто теряют свою геометрию лонжероны, являющиеся основным несущим элементом передней части кузова. Их довольно сложно вернуть на свое место, и если протектор передних колес изнашивается по бокам, тогда как остальной рисунок выглядит довольно целым, значит геометрия автомобиля подвергалась восстановлению.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Тест-драйвы
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