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Доктор Мясников рассказал о «потенциальных убийцах» за рулем 

Lenta.ru и ещё 8 3 часа назад
Доктор Александр Мясников, главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, предложил способ борьбы с водителями, которые пользуются мобильными телефонами за рулем. Мясников назвал таких людей преступниками и сравнил их с пьяными водителями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Врач привел статистику ДТП во Франции.
«Основные причины аварий со смертельным исходом: 20 процентов — алкоголь, 20 процентов — мобильные телефоны, 20 процентов — засыпание за рулем, 17 процентов — превышение скорости. Во Франции законы по отношению к мобильнику за рулем просто драконовские: зафиксировали камеры — лишение прав. Что же делается у нас?! Потому что пока ты на две секунды взглянул на экран, твоя машина проехала 50 метров», — возмутился Мясников.
«Пешеходы не лучше: переходят дорогу с наушниками, капюшон, вперились в мобильники и идут, думая, что они из титана и бессмертны. Только за рулем другой чудик — потенциальный твой убийца, и он тоже в телефоне. Только он — это полторы тонны металла!» — написал доктор.
Он предложил штрафовать таких водителей на 10 тысяч рублей после того, как пользование мобильным телефоном зафиксировали камеры видеонаблюдения. За повторное нарушение — лишение прав.
«Или тогда и за пьянство за рулем сделайте штраф в 500 рублей, и все: как мы видим по трагическим последствиям, что пьяный за рулем, что водитель с мобильником одинаковы!» — подытожил врач.
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Автоновости , Бортжурнал , Видео , ДТП , Александр Мясников
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