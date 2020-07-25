Названы способы защитить авто от угона 

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Портал Car.ru рассказал о малоизвестных способах защитить автомобиль от угонщиков. В первую очередь издание предлагает воспользоваться выключателем массы.

Это устройство, обеспечивающее отключение аккумуляторной батареи, монтируют в потайном месте.

Другой вариант — перекрыть рычаг ручной подкачки бензина, в результате чего насос прекратит подавать топливо.

По данным Car.ru, многие водители для защиты авто пользуются тайным переключателем, размыкающим первичную цепь зажигания.

Еще один способ — сымитировать трещины на лобовом стекле, натянув леску. «Подпорченное авто» вряд ли заинтересует угонщиков.