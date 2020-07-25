Названы способы защитить авто от угона 

Портал Car.ru рассказал о малоизвестных способах защитить автомобиль от угонщиков. В первую очередь издание предлагает воспользоваться выключателем массы.
Это устройство, обеспечивающее отключение аккумуляторной батареи, монтируют в потайном месте.
Другой вариант — перекрыть рычаг ручной подкачки бензина, в результате чего насос прекратит подавать топливо.
По данным Car.ru, многие водители для защиты авто пользуются тайным переключателем, размыкающим первичную цепь зажигания.
Еще один способ — сымитировать трещины на лобовом стекле, натянув леску. «Подпорченное авто» вряд ли заинтересует угонщиков.
Как сообщал «Рамблер», ранее Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал первый в России рейтинг угонозащищенности автомобилей. Наиболее уязвимыми для угона оказались Hyundai Creta и Renault Duster. Лучшие результаты показали Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.