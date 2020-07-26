Почему кондиционер нужно отключать за пару минут до остановки мотора 

Эксперты издания «Автовзгляд» связали появления в салоне неприятного запаха с несвоевременным отключением кондиционера. Специалисты уверяют, что соблюдение нескольких простых правил позволит также предотвратить заболевание водителем и его пассажирами легочными недугами.

Летом кондиционеры в автомобилях работают наизнос: водители не хотят потеть в салонах за закрытыми окнами и не любят дышать угарным газом через открытые. Как правило, автомобилисты не выключают охладительные аппараты даже после парковки: просто вытаскивают ключ из зажигания и отправляются по своим делам. Именно у таких автовладельцев впоследствии из воздуховодов начинает дуть ветерок с неприятным запахом.

Опытные водители уверяют, что причина его появления — микроорганизмы, которые размножаются в теплой влажной среде. Этому способствуют капельки конденсата, которые образуются в систем из-за разницы внутренней и внешней температур. Отсюда — обилие бактерий и даже вероятность заболеть астмой и другими легочными недугами.

По словам экспертов, решить проблему может иная последовательность действий перед выходом из машины. Сначала нужно отключить кондиционер, но дать поработать пару минут вентилятору обдува, который осушит испаритель. Затем можно смело покидать салон, не опасаясь появления зловонных микроорганизмов.