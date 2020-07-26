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Как выбрать регистратор в автомобиль 

Car.ru 5 часов назад
Как выбрать регистратор в автомобиль
Фото: Car.ru
Видеорегистратор — полезное устройство, которое должно быть в каждом автомобиле. Сегодня на рынке предлагается много различных вариантов, все они отличаются не только по цене, но и по характеристикам. Рассмотрим, как правильно выбрать данное устройство и на какие параметры стоит обращать внимание.
Выбор регистратора. Самый большой технический прорыв — выход на рынок двусторонних регистраторов. Гаджет может одновременно фиксировать ситуацию спереди и сзади, чтобы водитель имел более точные данные о происходящем.
Устройство может сохранять все данные в одну папку, они могут понадобиться в качестве доказательства невиновности в ДТП. Поэтому подобные гаджеты за последнее время набрали большую популярность.
Наличие двустороннего обзора — не главное при выборе. Стоит уделять внимание таким параметрам, как технические возможности и требования.
Углы обзора. В зависимости от того, каким будет угол образа, определяется площадь захватываемой объективом территории. Для головной камеры самым оптимальным параметром считается 120 градусов. При таких характеристиках в обзор попадает даже обочина. Если угол превышает 140 градусов, съемка будет производиться в эффекте рыбьего глаза.
Меньший угол обзора обеспечивает большую четкость изображения. Для салона вполне подойдет 80-120 градусов. На видео можно будет разглядеть и салон, и ситуацию сзади.
Разрешение. От разрешения зависит то, какое качество изображения будет на выходе. Сегодня регистраторы имеют HD разрешение или 4К.
Качество записи будет зависеть не только от разрешения, а от совокупности таких факторов, как:
быстрота обработки сигнала;
способность улучшения изображения;
параметр угла обзора;
тип матрицы.
Скорость записи. Как правило, регистраторы записывают с частотой 24 кадра в секунду. Этого достаточно, чтобы просматривать изображение в полном формате — без обрывков и пауз.
В двухсторонних регистраторах используется частота записи в 60 кадров. Благодаря этому, на видео можно различать объекты, которые машина проезжает на высокой скорости.
Тип крепежа. В большинстве случаев, видеорегистратор устанавливается либо на лобовое стекло, либо на торпедо. Однако это не самое главное при выборе. Стоит уделить больше внимания длине кронштейна, он должен быть коротким, чтобы прибор был максимально приближен к поверхности.
Видеорегистраторы крепятся при помощи присоски или двустороннего скотча. Конечно, присоска считается менее надежным видом фиксации — ее всегда можно снять и переставить на другое место, чего нельзя сказать о скотче.
Итог. Видеорегистратор — нужная вещь в каждом автомобиле. Без него очень трудно доказать свою невиновность в случае ДТП. Кроме того, регистратор может помочь в случае, если ваш автомобиль поцарапают и скроются с места ДТП. При выборе данного устройства стоит уделять внимание сразу нескольким параметрам.
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