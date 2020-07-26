Почему летом нельзя заправлять полный бак 

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, почему опасно заправлять бензобак в жаркую погоду «до отказа». Предупреждение также касается канистр для топлива.

Все ёмкости для топлива, независимо от того металлические они или пластиковые, имеют так называемый воздушный карман, предусмотренный на случай естественного расширения горючей жидкости. Однако в жаркую погоду отсек канистры, заполненной под самую горловину, не спасает: топливо распирает ёмкость и в результате она может протечь в районе крышки или лопнуть по швам (особенно если канистра старая). Если инцидент произойдет в салоне авто, самые незначительные проблемы — это неприятный запах в салоне и последующая химчистка; самое страшное, что может случиться, — горючее может вспыхнуть.

В случае с бензобаками дело обстоит проще: в автомобиле топливная система предусматривает возможность расширения бензина или дизтоплива, нивелируя его при помощи сепаратора и адсорбера, которые «работают» с образующимися парами. Проблемы могут возникнуть, если устройства сбоят: например, неисправен клапан адсорбера. В результате может вырасти расход топлива, появиться плавающие обороты и т.д., что впоследствии вызовет необходимость дорогостоящего ремонта.