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Штраф и арест до полугода: в России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр 

ТК «Звезда» и ещё 27 2 часа назад
Совершивший данное нарушение заплатит штраф до 300 тысяч рублей или в размере своей заработной платы за два года.
В России с 27 июля вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Нарушение будет караться штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Кроме того, предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, или арест до шести месяцев.
Как утверждает глава экспертного центра «Деловая Россия» Екатерина Авдеева, важно чтобы оказываемые услуги по техосмотру автомобилей были качественными и безопасными. В этой связи, по ее мнению, нужен четкий механизм регулирования деятельности лиц, которые оказывают такие услуги, пишет ТАСС
Напомним, в августе в России начинают действовать новые изменения в автомобильном законодательстве. В частности, в области штрафов и страховок.
С 1 августа в РФ появится новый штраф: 2 000 рублей будет вынужден заплатить автолюбитель, который совершает поездку без диагностической карты, свидетельствующей о прохождении техосмотра. Ранее размер денежного удержания составлял 500-800 рублей и получить его могли лишь таксисты и водители грузовиков и автобусов.
Также с конца августа минимальная цена ОСАГО для легковушек во владении физлиц повысится на 10%, для автомобилей юридических лиц — на 20%, такси — на 30%.
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Автоновости , Видео , Екатерина Авдеева , ИТАР-ТАСС
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