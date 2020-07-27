Совершивший данное нарушение заплатит штраф до 300 тысяч рублей или в размере своей заработной платы за два года.

В России с 27 июля вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.

Нарушение будет караться штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Кроме того, предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, или арест до шести месяцев.

Как утверждает глава экспертного центра «Деловая Россия» Екатерина Авдеева , важно чтобы оказываемые услуги по техосмотру автомобилей были качественными и безопасными. В этой связи, по ее мнению, нужен четкий механизм регулирования деятельности лиц, которые оказывают такие услуги, пишет ТАСС

Напомним, в августе в России начинают действовать новые изменения в автомобильном законодательстве. В частности, в области штрафов и страховок.

С 1 августа в РФ появится новый штраф: 2 000 рублей будет вынужден заплатить автолюбитель, который совершает поездку без диагностической карты, свидетельствующей о прохождении техосмотра. Ранее размер денежного удержания составлял 500-800 рублей и получить его могли лишь таксисты и водители грузовиков и автобусов.

Также с конца августа минимальная цена ОСАГО для легковушек во владении физлиц повысится на 10%, для автомобилей юридических лиц — на 20%, такси — на 30%.