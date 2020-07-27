С 27 июля в России ужесточили наказание за проведение техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, такое преступление будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок от двух до шести месяцев.

Минэкономики считают, что нововведение поможет сократить число ездящих по дорогам автомобилей, не отвечающих требованиям безопасности.

«Принятие изменений снизит риск оформления диагностических карт, содержащих заключение о соответствии или несоответствии требованиям безопасности транспортных средств, неаккредитованными лицами», — пояснил изданию представитель ведомства.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что официально работают в России 4999 операторов ТО и 5571 пункт ТО. С начала 2020 года союз приостановил действие аттестатов аккредитации у 332 операторов (с возможностью восстановления), у 195 — аттестаты аннулированы.

При этом участники рынка уверены, что, если не поставить под контроль деятельность страховых агентов, то закон в полной мере не заработает.