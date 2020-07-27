С 27 июля в России ужесточили наказание за проведение техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, такое преступление будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок от двух до шести месяцев.
В Минэкономики считают, что нововведение поможет сократить число ездящих по дорогам автомобилей, не отвечающих требованиям безопасности.
«Принятие изменений снизит риск оформления диагностических карт, содержащих заключение о соответствии или несоответствии требованиям безопасности транспортных средств, неаккредитованными лицами», — пояснил изданию представитель ведомства.
В Российском союзе автостраховщиков отметили, что официально работают в России 4999 операторов ТО и 5571 пункт ТО. С начала 2020 года союз приостановил действие аттестатов аккредитации у 332 операторов (с возможностью восстановления), у 195 — аттестаты аннулированы.
При этом участники рынка уверены, что, если не поставить под контроль деятельность страховых агентов, то закон в полной мере не заработает.
«Рамблер» писал, что ранее эксперты и участники рабочей группы при Общероссийском народном фронте направили в Минюст предложения о введении ряда новых штрафов для автомобилистов. Так, предложено утвердить периодичность штрафов за длящиеся нарушения, к примеру, езду без диагностической карты и полиса ОСАГО, а также расширить виды нарушений, которые могут быть зафиксированы с помощью видеорегистраторов.