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General Motors планирует представить новый бренд 

Car.ru 5 часов назад
General Motors планирует представить новый бренд
Фото: Car.ru
Североамериканский производитель General Motors закрыл бренд Holden на австралийском рынке и сейчас компания регистрирует новую марку.
В начале этого года General Motors шокировал австралийских автолюбителей, объявив о закрытии марки Holden и всех дилерских центров бренда. Как оказалось, компания планирует повысить продажи за счет создания новой торговой марки.
На портале австралийского ведомства были обнаружены заявки на патентование новых названий GMSV — GM Special Vehicles и SV — Specialty Vehicles. Документы производитель подал ещё месяц назад.
Пока нельзя утверждать ничего конкретного, так как в описании патента сказано, что название регистрируется для самолётов, лодок, велосипедов, автомобилей, двигателей и запчастей.
Остаётся надеяться, что новая марка GM Special Vehicles продолжит начинания Holden. Именно эта компания впервые показала в Австралии Chevrolet Silverado и Camaro. Предлагаемый список автомобилей еще неизвестен, но судя по слухам, в модельной линейке бренда должен появиться Corvette.
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Автоновости , Chevrolet , Holden , Chevrolet Silverado , General Motors
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