General Motors планирует представить новый бренд 

Североамериканский производитель General Motors закрыл бренд Holden на австралийском рынке и сейчас компания регистрирует новую марку.

В начале этого года General Motors шокировал австралийских автолюбителей, объявив о закрытии марки Holden и всех дилерских центров бренда. Как оказалось, компания планирует повысить продажи за счет создания новой торговой марки.

На портале австралийского ведомства были обнаружены заявки на патентование новых названий GMSV — GM Special Vehicles и SV — Specialty Vehicles. Документы производитель подал ещё месяц назад.

Пока нельзя утверждать ничего конкретного, так как в описании патента сказано, что название регистрируется для самолётов, лодок, велосипедов, автомобилей, двигателей и запчастей.