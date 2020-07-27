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Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперты зафиксировали рост количества поддельных полисов ОСАГО, выданных российским автовладельцам, сообщают «Известия». Речь идет о «страховке», оформленной в Сети.
Речь идет о мошеннических сайтах, на которых якобы полис ОСАГО от ведущих страховых компаний можно приобрести с хорошей скидкой. Россияне массово бросились покупать «страховку», даже не подозревая, что в результате получили поддельный документ. По оценкам специалистов, в настоящее время на онлайн-рынке доля «подделок» составляет от 3-10%.
Аналитики издания Deita.ru сообщают, что сегодня около 1,5 миллиона водителей в России передвигаются с фальшивыми полисами.
Журналисты отмечают, что автоинспекторы редко отличают подлинную «страховку» от поддельной, однако уже осенью ситуация изменится. После того, как заработает система автоматической фиксации нарушений за езду без ОСАГО, отечественных автолюбителей будут штрафовать на 800 рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Госдуме прозвучала инициатива полного перевода ОСАГО в электронную форму в течение ближайших двух лет. Предполагаемое нововведение должно избавить автолюбителей от бумажной волокиты для получения страховой компенсации после ДТП.
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Автоновости , Видео , Госдума , ГИБДД , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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