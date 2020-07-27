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Nissan выпустит большой кроссовер на электричестве 

Motor.ru и ещё 3 3 часа назад
Nissan выпустит большой кроссовер на электричестве
Фото: © Autocar
Nissan готовится к расширению своей электрической линейки. Ее может пополнить большой кроссовер, который составит компанию Leaf и Ariya и станет ответом на растущий спрос на электрокары в США и Китае.
Ожидается, что базой для новинки станет новая платформа CMF-EV, разработанная Nissan специально для электрокаров и дебютировавшая на недавно представленном кроссовере Ariya. Как ранее отмечала глава подразделения EV Nissan Europe Хелен Перри, в будущем архитектура ляжет в основу новых «зеленых» кроссоверов сегментов C и D.
Большой кроссовер сможет проехать на одной зарядке не менее 500 километров — такой запас хода Перри назвала неким «порогом», необходимым для привлечения покупателей. Столько же может преодолеть без подзарядки топовое исполнение Ariya с батареей емкостью 87 киловатт-часов.
Другие технические характеристики не раскрываются, как и дата премьеры новинки. К 2023 году Nissan планирует электрифицировать до половины своего модельного ряда, однако появление следующего кроссовера зависит от ситуации на рынке.
В следующем году японская компания выведет на рынок Ariya. Первый электрокроссовер Nissan с силовой установкой мощностью от 217 до 305 лошадиных сил и запасом хода от 360 до 500 километров может появиться и в России — его название уже запатентовано.
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Автоновости , Nissan
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