Названа главная проблема техосмотра в России

Обязательный техосмотр введен в России из-за требований Венской конвенции о безопасности дорожного движения и из-за коррупционной составляющей самой процедуры, заявил изданию Ura.ru руководитель общественного движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов

Общественник назвал обязательный техосмотр для легковых автомобилей в РФ— «бессмысленной процедурой», поскольку на снижение количества ДТП она вряд ли сможет повлиять.

При этом он подчеркнул, что в России техосмотр до сих пор существует из-за подписания отечественными властями Венской конвенции о безопасности дорожного движения, которая якобы обязывает сохранять процедуру.

«Но это ложь. В конвенции написано, что техосмотр является опциональным», — пояснил Шкуматов.

Еще одной причиной эксперт назвал коррупционную составляющую процесса технического осмотра автомобилей. По его данным, каждый год фирмы, предлагающие пройти техосмотр быстро и без заезда авто на станцию, зарабатывают ежегодно около 40 миллиардов рублей, которые делятся между всеми уровнями принятия решения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», ужесточение правил прохождения техосмотра решено отложить из-за коронавируса. Нововведение предполагает, что каждый автомобиль, заезжающий на станцию должен будет зафиксирован на фото. Таким образом авторы законопроекта собираются исключить коррупционную составляющую процедуры. Изначально планировалось, что поправки вступят в силу с 8 июня.