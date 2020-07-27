Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бессмысленная процедура»: что не так с техосмотром в РФ 

Павел Тиунов 1 час назад
Названа главная проблема техосмотра в России
Фото: ТАСС
Обязательный техосмотр введен в России из-за требований Венской конвенции о безопасности дорожного движения и из-за коррупционной составляющей самой процедуры, заявил изданию Ura.ru руководитель общественного движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов.
Общественник назвал обязательный техосмотр для легковых автомобилей в РФ— «бессмысленной процедурой», поскольку на снижение количества ДТП она вряд ли сможет повлиять.
При этом он подчеркнул, что в России техосмотр до сих пор существует из-за подписания отечественными властями Венской конвенции о безопасности дорожного движения, которая якобы обязывает сохранять процедуру.
«Но это ложь. В конвенции написано, что техосмотр является опциональным», — пояснил Шкуматов.
Еще одной причиной эксперт назвал коррупционную составляющую процесса технического осмотра автомобилей. По его данным, каждый год фирмы, предлагающие пройти техосмотр быстро и без заезда авто на станцию, зарабатывают ежегодно около 40 миллиардов рублей, которые делятся между всеми уровнями принятия решения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ужесточение правил прохождения техосмотра решено отложить из-за коронавируса. Нововведение предполагает, что каждый автомобиль, заезжающий на станцию должен будет зафиксирован на фото. Таким образом авторы законопроекта собираются исключить коррупционную составляющую процедуры. Изначально планировалось, что поправки вступят в силу с 8 июня.
Видео дня. На каких перекрестках появится «вафельная» разметка
Комментарии
Автоновости , Петр Шкуматов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сбили машиной и пинали ногами»: под Екатеринбургом избили отдыхавшую на…
«Сбили машиной и пинали ногами»: под Екатеринбургом избили отдыхавшую на…
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
Названы «тайные» функции в современных авто
Названы «тайные» функции в современных авто
Начались продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Начались продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Видео
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение