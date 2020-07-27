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Лидер «Синих ведерок» назвал главную проблему техосмотра в России 

Ura.Ru 1 час назад
Названа главная проблема техосмотра в России
Фото: ТАСС
Ежегодный техосмотр легковых автомобилей — ненужная процедура, а ужесточение закона о его нелегальном прохождении — бессмысленна инициатива. Этим в беседе с URA.RU поделился лидер общественного движения «Синие ведерки», защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов.
С 27 июля в России вступил в силу закон, который предусматривает штрафы и лишение свободы за прохождение техосмотра автомобилей без аккредитации. Автозащитник объяснил, что поправки касаются именно операторов технического осмотра, а рядовых водителей закон никак не касается. Более того, сам техосмотр — уже ненужная процедура.
«Сам по себе техосмотр для легковых автомобилей — бессмысленная процедура, которая не может повлиять на предотвращение ДТП. Поднимался вопрос, что надо оставить [техосмотр] только для грузового и пассажирского транспорта и отдать ГИБДД», — рассказал автоэксперт.
По его словам, в России сохраняют техосмотр потому, что страна подписала венскую Конвенцию о безопасности дорожного движения. И власти утверждают, что теперь техосмотр якобы нельзя отменить.
«Но это ложь. В конвенции написано, что техосмотр является опциональным», — заключает Шкуматов.
Второй причиной, почему техосмотр легковых автомобилей сохраняется в России, лидер «Синих ведерок» видит в коррупционности самой процедуры. По данным общественника, организации, предлагающие пройти техосмотр, зарабатывают около 40 млрд рублей ежегодно.
«Абсолютно уверен, что они делятся. Схема держится на том, что она коррупционная и проплачивает все точки принятия решений», — считает автозащитник.
Ужесточение закона о техосмотре в Минэкономразвития объясняют борьбой с мошенниками. С начала года действие аттестатов аккредитации у 332 операторов было приостановлено, а у 195 они окончательно ликвидировали, сообщает телеканал 360.
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Комментарии
Автоновости , Петр Шкуматов , ГИБДД , Минэкономразвития , Телеканал "360° Подмосковье"
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