Названа главная проблема техосмотра в России

Ежегодный техосмотр легковых автомобилей — ненужная процедура, а ужесточение закона о его нелегальном прохождении — бессмысленна инициатива. Этим в беседе с URA.RU поделился лидер общественного движения «Синие ведерки», защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов

С 27 июля в России вступил в силу закон, который предусматривает штрафы и лишение свободы за прохождение техосмотра автомобилей без аккредитации. Автозащитник объяснил, что поправки касаются именно операторов технического осмотра, а рядовых водителей закон никак не касается. Более того, сам техосмотр — уже ненужная процедура.

«Сам по себе техосмотр для легковых автомобилей — бессмысленная процедура, которая не может повлиять на предотвращение ДТП. Поднимался вопрос, что надо оставить [техосмотр] только для грузового и пассажирского транспорта и отдать ГИБДД», — рассказал автоэксперт.

По его словам, в России сохраняют техосмотр потому, что страна подписала венскую Конвенцию о безопасности дорожного движения. И власти утверждают, что теперь техосмотр якобы нельзя отменить.

«Но это ложь. В конвенции написано, что техосмотр является опциональным», — заключает Шкуматов.

Второй причиной, почему техосмотр легковых автомобилей сохраняется в России, лидер «Синих ведерок» видит в коррупционности самой процедуры. По данным общественника, организации, предлагающие пройти техосмотр, зарабатывают около 40 млрд рублей ежегодно.

«Абсолютно уверен, что они делятся. Схема держится на том, что она коррупционная и проплачивает все точки принятия решений», — считает автозащитник.