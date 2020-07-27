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Mitsubishi приостановит запуск новых моделей в Европе 

Motor.ru и ещё 3 2 часа назад
Mitsubishi приостановит запуск новых моделей в Европе
Фото: Motor.ru
Компания Mitsubishi Motors заморозит запуск новых моделей в Европе в рамках глобального антикризисного плана, призванного урезать расходы на 20 процентов в течение двух лет. Основной фокус марки сместится на Азию, а деятельность на менее прибыльных рынках будет сокращена.
В Юго-Восточной Азии компания Mitsubishi сейчас занимает 6,4-процентную долю авторынка, что обеспечило операционную прибыль от прошлогодних продаж в размере 63 миллиарда иен (43 миллиарда рублей). Суммарный доход на других рынках составил 12,8 миллиарда иен в 2019 году. В Европе доля компании достигает одного процента, а в Северной Америке — только 0,9 процента.
Главная цель Mitsubishi — добиться стабильного роста с 2022 года за счет пересмотра географии, инвестиций в ключевые проекты и отказа от неприбыльной продукции. В 2021 году компания собирается снять с конвейера внедорожник Pajero и закрыть завод, где производится около 10 процентов общего объема автомобилей Mitsubishi, в том числе Outlander и Delica.
Актуальные модели останутся у европейских дилеров и будут поставляться в ближайшем будущем, сообщает Autocar со ссылкой на представителя Mitsubishi. Однако в случае ужесточения экологических норм, они будут вынуждены покинуть Европу, не оставив преемников. Таким образом, Mitsubishi может постепенно полностью исчезнуть с этого рынка.
К масштабной реструктуризации приступил партнер Mitsubishi по альянсу — Nissan. Для него ключевыми рынками станут Северная Америка, Китай и Япония. Четырехлетний план предусматривает масштабную оптимизацию бизнеса, сокращение издержек и урезание модельного ряда.
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Автоновости , Nissan , Mitsubishi , Mitsubishi Motors
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