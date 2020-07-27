Hyundai купит завод General Motors в Санкт-Петербурге 

Hyundai готовится к сделке по покупке пустующего завода GM Auto в Шушарах под Санкт-Петербургом, сообщает «Интерфакс». Компания подала соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В течение пяти лет высказывались разные предположения о судьбе предприятия. В 2016 году сообщалось, что General Motors отказался продать законсервированный завод заинтересованной стороне, что породило слухи о возможном возобновлении сборки Chevrolet и Opel.

В начале 2019 года потенциальным покупателем называли белорусский «Юнисон». По неподтверждённым данным, петербургский завод хотели переоборудовать под выпуск моделей китайских брендов Zotye или Baojun. Осенью того же года к покупке предприятия примерялся Ravon — площадка в Шушарах была одним из нескольких возможных вариантов для локализации автомобилей бренда в России.

О Hyundai, как о возможном владельце законсервированного завода, заговорили летом прошлого года. Теперь же выяснилось, что ходатайство Hyundai о получении в собственность 94,83 процента производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто» было зарегистрировано ФАС 24 июля 2020 года.