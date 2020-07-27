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Hyundai купит завод General Motors в Санкт-Петербурге 

Motor.ru и ещё 7 2 часа назад
Hyundai купит завод General Motors в Санкт-Петербурге
Фото: Motor.ru
Hyundai готовится к сделке по покупке пустующего завода GM Auto в Шушарах под Санкт-Петербургом, сообщает «Интерфакс». Компания подала соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Петербургское предприятие было законсервировано в 2015 году в связи с тем, что General Motors вывел с российского рынка бюджетные модели Chevrolet, а также свернул продажи бренда Opel в стране. Предприятие работало с 2008 по 2015-й: в разные годы там собирали Chevrolet Cruze, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva, Opel Astra, Antara, Mokka и модели Cadillac. Площадка позволяла выпускать до 98 тысяч автомобилей в год.
В течение пяти лет высказывались разные предположения о судьбе предприятия. В 2016 году сообщалось, что General Motors отказался продать законсервированный завод заинтересованной стороне, что породило слухи о возможном возобновлении сборки Chevrolet и Opel.
В начале 2019 года потенциальным покупателем называли белорусский «Юнисон». По неподтверждённым данным, петербургский завод хотели переоборудовать под выпуск моделей китайских брендов Zotye или Baojun. Осенью того же года к покупке предприятия примерялся Ravon — площадка в Шушарах была одним из нескольких возможных вариантов для локализации автомобилей бренда в России.
О Hyundai, как о возможном владельце законсервированного завода, заговорили летом прошлого года. Теперь же выяснилось, что ходатайство Hyundai о получении в собственность 94,83 процента производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто» было зарегистрировано ФАС 24 июля 2020 года.
У южнокорейской компании уже имеется предприятие в Санкт-Петербурге — там собирают Creta, Solaris, а также седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line. В прошлом году с конвейера сошло более 245 тысяч машин, план на 2020-й год чуть скромнее, 230 тысяч экземпляров. В ближайших планах компании — завершение строительства моторного завода в Сестрорецке, что позволит увеличить процент локализации автомобилей в России.
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Автоновости , Hyundai , Chevrolet , Opel Astra , Kia , Chevrolet Cruze , Cadillac , Chevrolet Tahoe , Chevrolet TrailBlazer , Opel , Kia Rio , Chevrolet Captiva , General Motors , ФАС , Интерфакс
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