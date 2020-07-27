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На платных российских трассах временно поднимут тарифы 

Lenta.ru и ещё 1 32 минуты назад
На платных российских трассах временно поднимут тарифы
Фото: РИА Новости
«Автодор» в этом году введет повышенные сезонные тарифы на сети своих дорог с 28 июля по 31 октября. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомпании.
Временное повышение тарифов связано с увеличением интенсивности движения в летние месяцы, поясняется в сообщении.
Тариф будет повышен для пользователей дорог М-3 «Украина», М11 «Нева» и М-4 «Дон». При этом на последний трассе сезонные тарифы на проезд останутся на уровне прошлого года, проезд для владельца легкового автомобиля от Солнечногорска до Санкт-Петербурга в будний день обойдется в 1610 рублей.
21 июля «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что стоимость проезда по будущей мегатрассе Москва — Казань в среднем для легкового автомобиля составит 2,5 рубля за километр. Таким образом, общая стоимость проезда по новой трассе составит 1,6 тысячи рублей.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Вячеслав Петушенко , Автодор , РИА Новости
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