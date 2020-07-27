Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тыс. автомобилей 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Mercedes-Benz отзывает более 1 тысячи машин из России
Фото: ТАСС
Официальный представитель Mercedes-Benz в России — АО "Мерседес-Бенц Рус" — отзывает 1 019 автомобилей серий S-Класса (тип 222) и S-Класса купе/кабриолет (тип 217). Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с 2017 по 2019 год, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении", — пояснили в ведомстве.

На автомобилях, попадающих в программу отзыва, поменяют бракованную деталь. Работа будет бесплатной для владельцев машин.
Видео дня. На каких перекрестках появится «вафельная» разметка
ТАСС: последние новости
Mitsubishi временно прекратит представление новых моделей на европейском рынке Mitsubishi временно прекратит представление новых моделей на европейском рынке Hyundai подала в ФАС ходатайство о приобретении 94,8% завода GM в Петербурге Hyundai подала в ФАС ходатайство о приобретении 94,8% завода GM в Петербурге В Москве задержана водитель с более 1 тыс. нарушений ПДД на 1 млн рублей В Москве задержана водитель с более 1 тыс. нарушений ПДД на 1 млн рублей
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Тест-драйвы , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Платная трасса: сколько будет стоить проезд до Казани
Платная трасса: сколько будет стоить проезд до Казани
Skoda назвала дату премьеры электромобиля Enyaq
Skoda назвала дату премьеры электромобиля Enyaq
Hyundai купит завод General Motors в Санкт-Петербурге
Hyundai купит завод General Motors в Санкт-Петербурге
Специалисты раскрыли, как отличить битое авто при покупке
Специалисты раскрыли, как отличить битое авто при покупке
Видео
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение