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Новая «пятерка» BMW превратится в электрокар 

Авторамблер и ещё 4 3 часа назад
Новая «пятерка» BMW превратится в электрокар
Фото: Авторамблер
В линейке 5 Series, а также кроссовера X1 следующего поколения появится полностью электрическая версия. Об этом сообщает интернет-ресурс Carscoops со ссылкой на баварского производителя.
Компания рассказала о принципиально новой модификации в палитре "пятерок" новой генерации с электрической силовой установкой, которую предложат наряду с традиционными исполнениями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, и гибридными версиями. Технические подробности BMW не сообщает, но, по предварительным данным, электрическая 5 Series, а также X1 унаследуют силовую установку пятого поколения у новейшего экологически чистого кроссовера iX3. Напомним, в ее состав входит электромотор на задней оси (286 л.с. и 400 Нм) и тяговая аккумуляторная батарея емкостью 80 кВт∙ч, обеспечивающая запас хода 460 км по циклу WLTP.
Ранее стало известно, что у полноразмерного седана BMW 7 серии нового поколения также будет полностью электрическая версия. Не исключено, что один из электрокаров с вероятным индексом i7 получит электромоторы совокупной мощностью 650 л.с., тяговую аккумуляторную батарею на 120 кВт∙ч и займет место современного спортседана M760Li xDrive с наддувным двигателем V12 объемом 6,6 л.
Carscoops / Прототип BMW 7 серии 2022
Стратегия электрификации BMW преследует цель сократить вредные выхлопы на треть к 2030 году. К 2023-му компания представит 25 гибридов и электрокаров.
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Автоновости , BMW , BMW 7 серия , BMW X1
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