Hyundai решила расшириться в России 

«У них есть перспективы, потому что нынешний завод Hyundai-Kia — единственный завод в России, который работает даже сейчас практически в полную мощность. Более того, они вынуждены часть заказов отдавать на «Автотор» в Калининград, там собирают. Компания много лет вытаптывала себе полянку на российском рынке, и на сегодняшний день она занимает долю в 20%, даже чуть-чуть больше. А теперь, видимо, после пяти лет простоя завод компании General Motors стоит каких-то очень условных денег. Завод законсервированный стоял и генерировал убытки, потому что General Motors надо же платить и арендную плату, и за охрану, и теплоснабжение, водоснабжение — там много чего. И они готовы отдать, только возьмите. А потом это окупится позже, годами. У Hyundai-Kia как у серьезной азиатской компании взгляд за горизонт очень хороший, правильный, тем более они вообще сейчас вкладываются в российский рынок очень хорошо, строят завод двигателей, тем более сейчас завод, насколько я знаю, стоял в консервации, но при этом ничего там не разворовано, ничего там не разбито, приезжай, занимайся, начинай подготовку».