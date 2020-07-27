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Hyundai решила расшириться в России 

BFM.RU 54 минуты назад
Hyundai решила расшириться в России
Фото: CTK/TASS
Корейский автопроизводитель Hyundai заявил, что хочет купить завод General Motors в Шушарах — рядом с Санкт-Петербургом, пишет газета «Ведомости».
Это предприятие было открыто в 2008 году и обошлось General Motors в 300 млн долларов. В 2015 году из-за падения спроса оно было законсервировано. При этом у Hyundai-Kia давно не хватает производственных мощностей в России, говорит генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
Дмитрий Чумаков, генеральный директор Vector Market Research:

«Hyundai проводит очень последовательную системную работу, направленную на увеличение доли рынка в России и в ряде других стран, прежде всего это работа над продуктом. Автомобили становятся все более продвинутыми и привлекательными по множеству параметров, в том числе по соотношению цена и качество. Второе направление, по которому компания проводит системную работу, чтобы бренд становился все более привлекательным. Третий и очень важный момент, который очень серьезное влияние оказывает на позицию компании на каждом локальном рынке, это уровень локализации производства. И поскольку в Санкт-Петербурге так получилось, что сейчас есть достаточно привлекательный производственный актив, который изначально под автомобильную специфику и проектировался, компания, видимо, посчитала целесообразным использовать возможность для того, чтобы приобрести этот производственный актив. Поскольку General Motors некоторое время назад покинула российский рынок, определенная доля, которую занимала General Motors, перераспределилась между другими компаниями. И сейчас, поскольку ожидается восстановление автомобильного рынка, как раз компании и используют существующий момент, чтобы сейчас получить производственные мощности, которые в полной мере будут задействованы через некоторое время».

Российский замороженный завод General Motors мощностью около 100 тысяч автомобилей в год уже пять лет не приносит ничего кроме убытков для материнской компании. Поэтому сделка может оказаться выгодной для обоих автопроизводителей, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат»:

«У них есть перспективы, потому что нынешний завод Hyundai-Kia — единственный завод в России, который работает даже сейчас практически в полную мощность. Более того, они вынуждены часть заказов отдавать на «Автотор» в Калининград, там собирают. Компания много лет вытаптывала себе полянку на российском рынке, и на сегодняшний день она занимает долю в 20%, даже чуть-чуть больше. А теперь, видимо, после пяти лет простоя завод компании General Motors стоит каких-то очень условных денег. Завод законсервированный стоял и генерировал убытки, потому что General Motors надо же платить и арендную плату, и за охрану, и теплоснабжение, водоснабжение — там много чего. И они готовы отдать, только возьмите. А потом это окупится позже, годами. У Hyundai-Kia как у серьезной азиатской компании взгляд за горизонт очень хороший, правильный, тем более они вообще сейчас вкладываются в российский рынок очень хорошо, строят завод двигателей, тем более сейчас завод, насколько я знаю, стоял в консервации, но при этом ничего там не разворовано, ничего там не разбито, приезжай, занимайся, начинай подготовку».

У Hyundai уже есть собственный автозавод в Санкт-Петербурге. Он выпускает ежегодно более 200 тысяч автомобилей Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Kia Rio , Дмитрий Чумаков , Игорь Моржаретто , Ведомости
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