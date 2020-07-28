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Объявлены рублёвые цены на самый мощный Mercedes-AMG GLB 35 

Motor.ru и ещё 3 3 часа назад
Объявлены рублёвые цены на самый мощный Mercedes-AMG GLB 35
Фото: Mercedes
До российского рынка добралась «заряженная» модификация кроссовера Mercedes-AMG GLB 35: она не только самая мощная в линейке, но и самая быстрая. Такой GLB комплектуется 306-сильным турбомотором и набирает первую «сотню» за 5,2 секунды. Дилеры уже открыли приём заказов — цены начинаются от 4 330 000 рублей.
AMG-версия Mercedes-Benz GLB оснащается «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра, которая развивает 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Она сочетается с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом с муфтой на задней оси. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
Для сравнения, до появления Mercedes-AMG GLB 35 самой мощной модификацией в России оставался кроссовер, оснащённый двухлитровым турбомотором мощностью 224 силы. На разгон до 100 километров ему требуется 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 236 километров в час.
AMG-вариант получил перенастроенную подвеску и усиленные тормоза, и, как и прочие версии, доступен в двух исполнениях: с посадочной формулой 2+3 либо 2+3+2. В списке оснащения указаны 19-дюймовые диски, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, цифровая панель приборов и камера заднего вида.
Mercedes-AMG GLB 35 оказался несколько дороже AMG GLA 35 с аналогичной силовой установкой, цены на который начинаются от 4,17 миллиона рублей. Базовый GLB 200 в свою очередь можно купить за 2,5 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в будущем Mercedes-AMG выпустит ещё более мощную версию GLB, которая получит индекс 45. Ожидается, что такой кроссовер укомплектуют двухлитровым мотором, который развивает 387 лошадиных сил либо 421 силу в модификации с литерой S в названии.
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Автоновости , Mercedes-Benz
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