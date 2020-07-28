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У Mercedes-Benz появится семейный T-Class 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
У Mercedes-Benz появится семейный T-Class
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz анонсировала принципиально новую модель — в первой половине 2022 года линейка немецкой марки пополнится пассажирским компактвэном T-Class. Как и фургон Citan, представленный на рынке вот уже восемь лет, новинка будет разработана в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.
Пассажирский Mercedes-Benz T-Class и грузовой Citan следующего поколения разделят общую платформу и вообще во многом будут похожи. Впрочем, отличие всё же будет — в позиционировании. «Ситан» так и останется сугубо коммерческим продуктом, а вот T-Class адресуют частным клиентам — с семьей или просто любителям активного отдыха.
В Mercedes-Benz не очень-то распространяются о новинке — но обещают просторный и комфортабельный салон, а так дизайн в стиле современных легковушек и привлекательное соотношение между ценой и потребительской ценностью. Компактвэн обзаведётся сдвижными дверьми с двух сторон и несколькими модификациями — в том числе с электрической силовой установкой.
В линейке Mercedes-Benz новая модель займет нишу перед V-Class — но концептуально у них всё же будет много общего. Оба будут предлагаться для частных клиентов, плюс предложат различные варианты организации салонного пространства. Разработка T-Class ведётся отделением Mercedes-Benz Vans при поддержке альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — он же помогает с выводом на рынок Citan следующего поколения.
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Автоновости , Mercedes-Benz
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