У Mercedes-Benz появится семейный T-Class 

Компания Mercedes-Benz анонсировала принципиально новую модель — в первой половине 2022 года линейка немецкой марки пополнится пассажирским компактвэном T-Class. Как и фургон Citan, представленный на рынке вот уже восемь лет, новинка будет разработана в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Пассажирский Mercedes-Benz T-Class и грузовой Citan следующего поколения разделят общую платформу и вообще во многом будут похожи. Впрочем, отличие всё же будет — в позиционировании. «Ситан» так и останется сугубо коммерческим продуктом, а вот T-Class адресуют частным клиентам — с семьей или просто любителям активного отдыха.

В Mercedes-Benz не очень-то распространяются о новинке — но обещают просторный и комфортабельный салон, а так дизайн в стиле современных легковушек и привлекательное соотношение между ценой и потребительской ценностью. Компактвэн обзаведётся сдвижными дверьми с двух сторон и несколькими модификациями — в том числе с электрической силовой установкой.

В линейке Mercedes-Benz новая модель займет нишу перед V-Class — но концептуально у них всё же будет много общего. Оба будут предлагаться для частных клиентов, плюс предложат различные варианты организации салонного пространства. Разработка T-Class ведётся отделением Mercedes-Benz Vans при поддержке альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — он же помогает с выводом на рынок Citan следующего поколения.