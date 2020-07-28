Cadillac придумал названия для новых электрокаров 

В Ведомстве по патентам и товарным знакам США появились заявки на сразу три названия, поданные концерном General Motors. Новые товарные знаки Symboliq и Optiq могут достаться будущим электрокарам Cadillac , а имя Celestiq получит флагман «зеленой» линейки, анонсированный еще в марте.

Объясняя происхождение имени Lyriq, выбранного для первого электрокара Cadillac, представитель марки отметил, что все электрические модели марки будет названы в едином стиле. Уже известно, что Cadillac готовит второй электрокар с названием Celestiq, которое так же оканчивается на -iq. Следовательно, имена Symboliq и Optiq могут получить два следующих электрокара компании.

Полноразмерный седан Celestiq дебютирует вслед за кроссовером Lyriq. Celestiq построят на масштабируемой платформе General Motors для электрокаров, оснастят системой батарей Ultium и будут собирать вручную на заводе в штате Мичиган. Ценник установят на уровне 200 тысяч долларов (более 14 миллионов рублей) за экземпляр, что сделает седан самой дорогой моделью бренда.

К 2023 году General Motors планирует представить 20 новых автомобилей на электротяге. По данным Autoblog, два из них будут выпущены под маркой Cadillac: речь идет о двух кроссоверах, схожих по габаритам с XT4 и XT6, а также электроверсии внедорожника Escalade нового поколения.

Первый серийный электрокар Cadillac, Lyriq, дебютирует 6 августа в ходе онлайн-презентации. Характеристики новинки пока держатся в секрете. Известно лишь, что кроссовер оснастят батареями Ultium емкостью от 50 до 200 киловатт-часов и гигантским 33-дюймовым дисплеем. Запас хода на одной зарядке может составить до 644 километров.

Источник: Autoblog