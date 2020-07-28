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На аукцион выставлен редкий 48-летний спорткар BMW 3.0 CSL 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
На аукцион выставлен редкий 48-летний спорткар BMW 3.0 CSL
Фото: Bring a Trailer
На онлайн-площадке Bring a Trailer появился редкий лот: BMW 3.0 CSL E9, выпущенный в 1972 году. Спорткар представляет собой омологационную версию 3.0 CS, разработанную для участия в кузовном чемпионате European Touring Car Championship.
Данное купе является одним из 169 экземпляров, собранных в первые 14 месяцев производства. Но оно не может похвастаться оригинальным состоянием: за свою 48-летнюю историю машина подверглась изменениям как внешности, так и технической составляющей.
В 1972 году автомобиль прямо с завода доставили в Италию, откуда в конце 70-х он отправился к коллекционеру из американского Колорадо. В 90-е 3.0 CSL пережил комплексный ремонт: кузов перекрасили из заводского желтого в черный, бока украсили трехцветными полосами, а под капот установили рядный 3,5-литровый M30B35 с шестью цилиндрами и карбюраторами Weber. Оригинальный трехлитровый двигатель также сохранился и идет в комплекте с лотом.
В 2014 году спорткар переехал в Сан-Франциско, где получил пятиступенчатую механическую коробку передач Getrag. Теперь он ищет нового хозяина, готового выложить за редкий автомобиль не менее 115 тысяч долларов (8,3 миллиона рублей по текущему курсу). До конца торгов осталось менее семи часов.
BMW 3.0 CSL (Coupe, Sport, Light), представленный в 1972 году, отличается от стандартного купе более тонкими кузовными панелями из алюминия, облегченными стеклами, урезанным оснащением и отсутствием шумоизоляции. За необычный обвес, крупное заднее антикрыло и спойлер над задним стеклом модель была прозвана «Бэтмобилем».
Ранее с молотка ушел BMW M3 E30 1988 года выпуска с пробегом всего 13 тысяч километров. Купе в идеальном состоянии продали за 250 тысяч долларов.
Источник: Bring a Trailer
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Автоновости , BMW , BMW M3
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