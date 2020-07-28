Стали известны любимые автомобильные цвета водителей РФ

Эксперты выяснили, автомобили какого цвета предпочитают российские водители. В ходе исследования специалисты использовали собственную базу объявлений о продаже более 2 600 000 автомобилей за 2019 год.

Исследование показало, что самыми популярными автомобильными цветами в России являются серебристый и серый. Второе место занял белый цвет, в который окрашено 23 процента машин в стране. Третье место досталось черному цвету с результатом 18 процентов по всей России. На первую тройку цветов приходится 71 процент от общего числа автомобилей.

По мнению экспертов, серые и серебристые оттенки являются популярным у водителей, поскольку на нейтральные цвета проще найти покупателей. Кроме того, на таких автомобилях меньше видна грязь и мелкие царапины. А при ремонте на них проще найти необходимые запчасти.

По данным Drom.ru, в России 10 процентов синих и голубых автомобилей, 6,5 процента имеют красный, оранжевый или розовый оттенки, а зеленых и желтых машин в стране 4,5 и 4 процента соответственно. Кроме того, на российских дорогах можно встретить три процента коричневых моделей и всего один процент фиолетовых машин.

Черные автомобили чаще предпочитают автовладельцы Чукотки, Чеченской республики и Ингушетии. Белый цвет популярен у водителей Ставропольского края и Амурской области. Самые яркие автомобили зарегистрированы в Калининградской и Новгородской областях. В столичном регионе водители преимущественно выбирают белые автомобили, а также черные и серые модели. Менее популярны у москвичей машины синего, красного, а также желтого, зеленого и фиолетового цветов.

В начале июля стали известны самые продаваемые кроссоверы на российском рынке за первую половину 2020 года. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуется Hyundai Creta. Второе место в рейтинге заняла Toyota RAV4, а замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan.

Источник: Drom.ru