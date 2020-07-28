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Трассу в Сызрань сделают умной 

Lenta.ru 3 часа назад
Трассу в Сызрань сделают умной
Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области
Трасса Самара — Тольятти — Сызрань будет оснащена системой «Умной дорожной сети» в тестовом режиме, сообщает TLT.ru.
Самарская область включена в список регионов, которые получат финансирование для внедрения интеллектуальных транспортных систем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Согласно плану, умной планируется сделать 200-километровую трассу из Самары в Сызрань. Сейчас система работает на небольшом участке дублера Московского шоссе. Она распознает события на трассе за счет детекции вибрации от движения объектов на поверхности автодорог независимо от погодных условий.
Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.
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