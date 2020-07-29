Электрокар Sony готовят к дорожным испытаниям 

Электрокар Vision-S, разработанный японской корпорацией Sony, готовится выехать на дорожные тесты. На новом видео компания показала в движении прототип, прибывший в Токио для доработки.

Ранее концепт уже выпускали на дороги австрийского города Грац — тогда подготовкой машины занималась компания Magna Steyr, на платформе которой базируется Vision-S. Новые дорожные испытания Sony планирует провести до конца нынешнего года.

Концепт Vision-S был представлен на выставке потребительской электроники CES в январе. Автомобиль получил ряд перспективных технологий, в том числе автопилот с 33 датчиками и аудиосистему с объемным звучанием и динамиками, установленными в сиденьях.

Почти сразу после премьеры представители Sony заявили, что электрокар был собран в качестве демонстрации технологических возможностей компании и не будет запущен в серию.

Sony Vision-S оснащен двухмоторной электрической силовой установкой, выдающей до 268 лошадиных сил. Заявленное время разгона с места до первой «сотни» составляет 4,8 секунды, а максимальная скорость — 240 километров в час.