Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7 

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Китайский бренд Qoros, входящий в холдинг Baoneng Group и компании Chery , официально представил кроссовер с индексом 7. Новый автомобиль стал первой моделью, выпущенной компанией за последние четыре года. Старт продаж новинки запланирован на конец августа.

Несмотря на тотальную неудачу предыдущих моделей, за основу нового кроссовера китайские инженеры взяли предыдущий кроссовер Qoros 5. Новый автомобиль стал чуть крупнее, однако профиль моделей, за исключением удлиненного капота «семерки», практически совпадает.

Главной особенностью Qoros 7 является наличие вертикальной сенсорной мультимедийной системы с диагональю 16,6 дюйма в стиле электромобилей Tesla . Кроме того, новый кроссовер получил сделанную в виде отдельного планшета виртуальную приборную панель, усеченное трехспицевое рулевое колесо и панорамную крышу.

Qoros 7 будет доступен с двумя двигателями на выбор. Кроссовер оборудовали 1,6-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 204 лошадиные силы и 1,8-литровым турбированным мотором мощностью 231 лошадиная сила. В паре с агрегатами будет работать роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Остальные характеристики нового Qoros 7 китайский бренд опубликует в конце августа вместе с окончательной ценой. Стоимость предыдущей версии вседорожника в настоящий момент начинается от 138 800 юаней (примерно полтора миллиона рублей по текущему курсу).

Впервые бренд Qoros показал новый кроссовер в середине апреля. По мнению представителей китайской компании, выпуск новой модели должен оживить марку, вернуть к ней интерес публики и подстегнуть продажи.

Источник: auto.sina.com.cn