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Минпромторг займётся массовым внедрением алкозамков 

News.ru 53 минуты назад
На автомобили россиян установят алкозамки
Фото: News.ru
Правительство России планирует оборудовать алкозамками максимальное число машин в России. Для этого до 1 октября будет разработана концепция внедрения устройств в массовое производство, включая обеспечение автосервисов.
До 31 декабря текущего года будет проработан вопрос Минпромторгом о массовом внедрении алкозамков в серийные модели. Автопроизводители будут получать дополнительные баллы в случае установки на машины алкозамков отечественного производства, пишет «Коммерсант».
Также к концу года появятся стандарты с требованиями и методами испытаний, правилами установки алкозамков. Устройство будет блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе.
Эксперты указывают минусы нововведений: цена на машины неизбежно повысится, так как замки стоят от 25 тыс. рублей до 125 тыс. рублей. Также будет велика вероятность ошибочной блокировки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что каждый седьмой россиянин садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Около 2% делают это «регулярно», ещё 13% — «в единичных случаях».
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Минпромторг , Правительство РФ
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