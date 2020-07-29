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В России задумали массово внедрить алкозамки 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
В России задумали массово внедрить алкозамки
Фото: ТАСС
В России до конца текущего года собираются разработать концепцию массового внедрения алкозамков на автомобилях. Об этом задумались в Минпромторге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Такое устройство не даст машине завестись при наличии паров алкоголя в дыхании. Предполагается, что в перспективе для подобных устройств разработают особые стандарты, установят регулярные проверки. Газета полагает, что это приведет к росту цен на машины, стоимость одного алкозамка может составить от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.
Вопрос о внедрении алкозамков в России обсуждается с 2013 года. Уже предлагались варианты как повсеместной установки устройств, так и внедрение таких замков только для водителей, которые уже попадались на вождении в нетрезвом виде. Пока инициативы не доходили дальше анонса законопроектов.
Между тем, алкозамки давно используют в Европе. С 2022 их установка на машинах, произведенных в еврозоне, станет обязательной.
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Автоновости , Минпромторг , Газета "Коммерсантъ"
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