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В августе расширится тарифный коридор ОСАГО 

Парламентская газета 28 июля 2020
В августе повысят цену оформления полиса ОСАГО, а также с первого августа правительство введёт для нарушителей ПДД новый штраф. Об этом пишет NEWS.ru.
Отмечается, что минимальная и максимальная стоимость полиса уменьшится и возрастёт на 10% соответственно (с 2746 до 2471 рубля и с 4942 до 5436 рублей). Это относится к физическим лицам.
У фирм расширение данной вилки составит 20%, у такси — 30%. Как считают эксперты, изменения позволят устанавливать более гибкие цены с учётом разных уровней риска.
Штраф, который вводится с первого августа, будет выписываться работниками ГИББД тем водителям, у кого нет специальной диагностической карты. Этот документ должен подтверждать, что машина прошла технический осмотр. Если диагностической карты нет, водителю придётся выплатить 2000 рублей в качестве штрафа.
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