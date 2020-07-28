В августе повысят цену оформления полиса ОСАГО, а также с первого августа правительство введёт для нарушителей ПДД новый штраф. Об этом пишет NEWS.ru.

Отмечается, что минимальная и максимальная стоимость полиса уменьшится и возрастёт на 10% соответственно (с 2746 до 2471 рубля и с 4942 до 5436 рублей). Это относится к физическим лицам.

У фирм расширение данной вилки составит 20%, у такси — 30%. Как считают эксперты, изменения позволят устанавливать более гибкие цены с учётом разных уровней риска.

Штраф, который вводится с первого августа, будет выписываться работниками ГИББД тем водителям, у кого нет специальной диагностической карты. Этот документ должен подтверждать, что машина прошла технический осмотр. Если диагностической карты нет, водителю придётся выплатить 2000 рублей в качестве штрафа.