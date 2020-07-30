Mazda CX-5 переименуют после смены поколения 

Компания Mazda зарегистрировала новое название для следующего поколения кроссовера CX-5: модель переименуют в CX-50, утверждает японское издание Spyder7. Более того, новинка может получить купеобразный кузов.

Ожидается, что CX-5 следующего поколения переберётся на новую заднеприводную платформу, на которой также построят Mazda6. В моторную линейку войдут четырёх— и шестицилиндровые двигатели, в том числе трёхлитровый бензиновый агрегат и дизель объёмом 3,3 литра. Новый CX-50 может выйти на рынок в начале 2022 года.

Недавно европейский CX-5 пережил плановую модернизацию. Кроссовер стал экономичнее за счёт появления системы деактивации цилиндров у бензиновой версии с мотором 2.0, а полноприводный вариант прибавил в проходимости после внедрения электронной имитации блокировки дифференциалов.

В России кроссовер актуального поколения можно купить с моторами объёмом 2,0 либо 2,5 литра, передним или полным приводом. Цены начинаются от 1,6 миллиона рублей. CX-5 — самая продаваемая модель бренда в стране: за первую половину 2020 года дилеры реализовали 11,8 тысячи новых автомобилей Mazda, в том числе 8,8 тысячи экземпляров CX-5.