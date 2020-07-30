Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mazda CX-5 переименуют после смены поколения 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Mazda CX-5 переименуют после смены поколения
Фото: Mazda
Компания Mazda зарегистрировала новое название для следующего поколения кроссовера CX-5: модель переименуют в CX-50, утверждает японское издание Spyder7. Более того, новинка может получить купеобразный кузов.
Ожидается, что CX-5 следующего поколения переберётся на новую заднеприводную платформу, на которой также построят Mazda6. В моторную линейку войдут четырёх— и шестицилиндровые двигатели, в том числе трёхлитровый бензиновый агрегат и дизель объёмом 3,3 литра. Новый CX-50 может выйти на рынок в начале 2022 года.
Недавно европейский CX-5 пережил плановую модернизацию. Кроссовер стал экономичнее за счёт появления системы деактивации цилиндров у бензиновой версии с мотором 2.0, а полноприводный вариант прибавил в проходимости после внедрения электронной имитации блокировки дифференциалов.
В России кроссовер актуального поколения можно купить с моторами объёмом 2,0 либо 2,5 литра, передним или полным приводом. Цены начинаются от 1,6 миллиона рублей. CX-5 — самая продаваемая модель бренда в стране: за первую половину 2020 года дилеры реализовали 11,8 тысячи новых автомобилей Mazda, в том числе 8,8 тысячи экземпляров CX-5.
Видео дня. Во всех новых автомобилях могут появиться алкозамки
Motor.ru: последние новости
В России нелегальный техосмотр стал уголовным преступлением В России нелегальный техосмотр стал уголовным преступлением В России продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ В России продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ Toyota готовит две новинки для России Toyota готовит две новинки для России
Комментарии
Автоновости , Mazda , Mazda CX-5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге в ДТП пострадали водитель и двое детей
В Петербурге в ДТП пострадали водитель и двое детей
«Пункт назначения»: лом влетел в лобовое легковушки
«Пункт назначения»: лом влетел в лобовое легковушки
В Волгограде возбудили дело после ДТП с 8 погибшими
В Волгограде возбудили дело после ДТП с 8 погибшими
Фура, трактор и две легковушки столкнулись в Чехове
Фура, трактор и две легковушки столкнулись в Чехове
Видео
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Каскадер Александр Микулин попал в ДТП
00:09
Каскадер Александр Микулин попал в ДТП
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение