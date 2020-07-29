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BMW рассказала о секретном электрическом кроссе 

Car.ru 1 час назад
BMW рассказала о секретном электрическом кроссе
Фото: Car.ru
На конференции, посвященной разработкам BMW, представители немецкого бренда подтвердили, что в следующем году поклонники смогут оценить новую электрическую модель от немецких разработчиков. Пока проходят испытания транспортного средства перед запуском в сборку.
На данный момент модель значится под кодовым названием iNext, а прототипы новинки уже вышли на тесты на дорогах. Примечательно, что сборка таких авто ведется в условиях строжайшей секретности, причем на отдельных площадях заводов бренда. Инженеры отметили, что до запуска серийной модели планируется собрать около 100 тестовых экземпляров, чтобы доработать транспортное средство.
Эксперты уже предполагают, что новинка станет топовой моделью в линейке BMW, обзаведется автопилотом, но какого уровня, пока не сообщается. По заявлению компании, запас хода авто будет достигать 600 километров, он будет зависеть от комплектации. Остальные характеристики авто пока не разглашаются, но по своим габаритам, считают специалисты, оно сможет стать достойным конкурентом спорткарам.
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Автоновости , BMW
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