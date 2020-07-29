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Адвокат прокомментировал идею внедрения алкозамков в России 

RT на русском 1 час назад
Адвокат прокомментировал идею внедрения алкозамков в РФ
Фото: Pixabay
Адвокат и профессор, эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Янис Юкша прокомментировал идею внедрения алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В беседе с Nation News он выразил мнение, что такие устройства прежде всего нужны каршеринговым машинам, к которым некоторые водители относятся халатно.

«Они не чувствуют себя собственником автомобиля, поэтому они считают возможным садиться за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения. Более того, такие люди ведут себя на дорогах некорректно», — пояснил эксперт.

Ранее, как сообщало URA.RU, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук выразил мнение, что в общей массе проблема нетрезвых водителей преувеличена.
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Автоновости , Янис Юкша , Кирилл Форманчук
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