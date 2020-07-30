Терпящий убытки Aston Martin надеется на новый внедорожник

Компания Aston Martin представила в среду отчет за первое полугодие и обозначила убыток в размере £227 млн ($293 млн). Полугодовой убыток фирмы сопоставим с убытком в размере £80 млн за аналогичный период прошлого года. Выручка упала почти на две трети – до £146 млн.

Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова «Мир 24» / Елизавета Шагалова

Компания заявила, что выявила бухгалтерскую ошибку в американском регионе, а это означает, что убыток фирмы был немного больше в 2019 году.

Главный завод, который закрылся во время пандемии, решено не открывать до конца августа, поскольку фирма сосредоточилась на возобновлении производства на новой площадке в Уэльсе, где с конвейера сошел первый спортивный внедорожник DBX, пишет Reuters.

Избранный автопроизводитель Джеймса Бонда , который возобновил производство культовых DB5 после 55-летнего перерыва, переживает нелегкие времена. В начале года около 20% акций компании пришлось продать канадскому миллиардеру Лоуренсу Строллу , ставшему во главе совета директоров.

С тех пор Aston Martin сокращала рабочие места, ассортимент, избрала новое руководство – с 1 августа 2020 г в должность вступит новый гендиректор Тобиас Мерс. Он сменил на посту прежнего президента и гендиректора Aston Martin Lagonda Global Holdings Энди Палмера. И, несмотря на падение продаж на 41%, компания верит в возрождение и успех благодаря внедорожнику DBX.

«Это был сложный период с нашими дилерами и заводами, закрытыми из-за COVID-19, в дополнение к выравниванию уровня продаж с ассортиментом и влиянием этого всего на финансовые показатели. Мы перестраиваемся для будущего успеха», – сказал Стролл.