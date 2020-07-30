Медосмотр водителей изменится

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Работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в текущем году, позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей схожи по ключевым вопросам.

«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — цитирует РИА Новости замминистра здравоохранения Олега Салагая.

По его словам, порядок должен быть сбалансирован, для регионов должен быть доступен максимально возможный спектр современных методик.

«Эта работа должна быть завершена в пределах этого полугодия», — добавил он.