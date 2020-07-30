Honda привлекла офисных служащих к работе на конвейере

В Соединенных Штатах всё ещё продолжается усиленный режим изоляции и это приносит большие проблемы некоторым автомобильным производителям. Чтобы компенсировать отсутствие многих работников на сборочной площадке, руководство компании Honda решило заменить их офисными сотрудниками.

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Как заявил представитель Honda, возникшие кадровые проблемы осложняются высоким потребительским спросом и сотрудники, которые обычно не работают на производстве, должны удовлетворить производственные потребности. К работе на конвейере привлекли отделы закупок, исследований, разработок и бухгалтерского учета.

В официальном заявлении компании говорится, что в прошлом уже предпринимались аналогичные шаги, но, по словам анонимного сотрудника, подобное решение принято руководством впервые. По его словам, сначала дирекция вызывала добровольцев, но когда таких не оказалось, просьба переросла в требование.