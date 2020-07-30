Honda привлекла офисных служащих к работе на конвейере

В Соединенных Штатах всё ещё продолжается усиленный режим изоляции и это приносит большие проблемы некоторым автомобильным производителям. Чтобы компенсировать отсутствие многих работников на сборочной площадке, руководство компании Honda
решило заменить их офисными сотрудниками.
Как заявил представитель Honda, возникшие кадровые проблемы осложняются высоким потребительским спросом и сотрудники, которые обычно не работают на производстве, должны удовлетворить производственные потребности. К работе на конвейере привлекли отделы закупок, исследований, разработок и бухгалтерского учета.
В официальном заявлении компании говорится, что в прошлом уже предпринимались аналогичные шаги, но, по словам анонимного сотрудника, подобное решение принято руководством впервые. По его словам, сначала дирекция вызывала добровольцев, но когда таких не оказалось, просьба переросла в требование.
Принятое решение вызывает массу вопросов у представителей профсоюза работников автомобильной промышленности США. Они сомневаются, что люди проходят специальное обучение работе на конвейере, хотя и признают, что предприятие Honda в Мерисвилле, где сложилась такая ситуация, не входит в североамериканский профсоюз.