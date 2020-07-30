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Audi отзывает более 500 автомобилей в России 

ИА Regnum и ещё 4 3 часа назад
Audi отзывает более 500 автомобилей в России
Фото: Audi
Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 512 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба Росстандарта.
Как уточняется, отзыву подлежат автомобили моделей Audi A4, A8, A6, TT, Cabriolet, реализованные в период с 1997 по 2001 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях Audi с подушкой безопасности водителя Takata и газогенератором Nadi определённого периода производства существует вероятность, что в случае ДТП из-за потенциально сниженной производительности газогенератора подушка безопасности раскроется медленно или не полностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие этого подушка безопасности может не обеспечить максимальную защиту.
На отзываемых автомобилях будут проверены и, при необходимости, заменены подушки безопасности водителя. Ремонтные работы будут выполняться бесплатно для владельцев.
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Audi , Volkswagen , Audi A4
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