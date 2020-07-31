Ford перестанет устанавливать надувные ремни безопасности

Американский производитель Ford готовится представить 14 поколение своей серии F, новый пикап F-150 поступит в продажу осенью 2021 года. Как оказалось, компания решила отказаться от использования надувных ремней безопасности для заднего ряда.

В Сети было опубликовано 40-страничное дилерское «руководство по заказу», содержащее множество опций и оборудования. Среди огромного списка не оказалось надувных ремней безопасности. Эта функция больше не предлагается для нового грузовика, и представитель Ford подтвердил это в официальном сообщении.

По словам пресс-службы производителя, этой опции лишатся и другие модели, по мере их обновления или рестайлинга. Вместо надувных ремней появятся стандартные преднатяжители и ограничители нагрузки на боковых задних сиденьях.

Когда эту технологию впервые представили на Explorer 2011 года, североамериканский Институт дорожной безопасности выделил надувной ремень Ford, как возможное решение для снижения травм на задних сиденьях во время аварии.

Как оказалось, подобное новшество нельзя совместить с некоторыми детскими автокреслами, а их надежность вызывает сомнение — в 2017 году Ford отозвал более 117 000 пикапов F-серии из-за неисправных надувных ремней безопасности.